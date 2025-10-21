Аэропорт Лаппеэнранты в Финляндии может закрыться после потери российского пассажиропотока

Аэропорт финского города Лаппеэнранта, чья судьба долгие годы зависела от туристов из России, оказался на грани полного прекращения работы.
Его будущее под вопросом из-за неодобрения Евросоюзом государственной поддержки убыточных предприятий, рассказал Yle.
Когда-то Лаппеэнранта была пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии. Рекорд 2011 года составил 116 000 пассажиров, более половины которых были из Санкт-Петербурга. Однако после 2014 года пассажиропоток начал резко сокращаться, достигнув минимума в 2016 году (менее 5000 человек). Короткое оживление в 2019-м сменилось новым спадом из-за пандемии и геополитических событий, сообщает Фонтанка.ру.
Мэр города Туомо Саллинен назвал три возможных пути: новый кредит, передача управления сторонней компании или закрытие. Окончательное решение будет принято в ближайшие месяцы.
В 2015 году город и регион купили аэропорт, чтобы спасти его. С тех пор его работа поддерживается за счет налогоплательщиков — ежегодные вложения составляют около 12 миллионов евро. Сейчас аэропорт практически не работает и находится в «подвешенном состоянии»: единственный рейс в Бергамо прекращается в конце октября.