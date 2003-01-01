РЕКЛАМА
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17 Статьи
Обществоведение
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30 Статьи
Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые сломали систему
10 января, 00:10 Статьи
Аэропорт на юге Финляндии закрылся из-за отсутствия российских туристов
Сегодня 13:01 Общество
Работа авиагавани приостановлена до конца марта.

фото: © Администрация Лаппеенранты

Аэропорт города Лаппеенранта на юге Финляндии приостановил работу до конца марта из-за отсутствия российских туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника авиагавани.

— Диспетчерская вышка, закрытая ещё в конце октября прошлого года, не будет работать как минимум до конца суток 28 марта, до этого времени не будет также осуществляться сопровождение в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства, — рассказал он.

Кроме того, в аэропорту временно не проводится очистка взлётно-посадочной полосы от снега и наледи. Как пояснили представители учреждения, возобновление мероприятий по уборке территории возможно только в случае выполнения разовых полётов.

Между тем первый в 2026 году рейс из Лапеенранты запланирован лишь на 23 мая — в этот день чартерный борт отправится на остров Родос в Греции. Возвращение воздушного судна состоится 30 мая.

Напомним, в недавнем прошлом Лаппеенранта была пятым по загруженности международным аэропортом Финляндии. Так, в 2011 году пассажиропоток авиагавани достиг рекордных 116 тысяч человек, более половины которых прибывали в страну из Санкт-Петербурга. Однако после 2014 года число туристов начало резко сокращаться и в 2016 году составило менее 5 тысяч человек. Короткое оживление, произошедшее в 2019 году, сменилось новым спадом из-за пандемии коронавируса.

Будущее аэропорта Лаппеенранты находится под вопросом из-за неодобрения Евросоюзом государственной поддержки убыточных предприятий.

«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

