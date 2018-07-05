Аэропорт "Петрозаводск" могут переименовать в "Сампо"

В министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии отобрали варианты нового названия для аэропорта "Петрозаводск".

Напомним, Минтранс Карелии провел открытый опрос жителей республики о переименовании аэропорта карельской столицы.

В итоговый список для голосования были внесены следующие варианты: "Петрозаводск", "Бесовец", "Карелия" и "Сампо". Также один вариант ответа подразумевает, что следует оставить аэропорту прежнее название – "Петрозаводск (Бесовец)".

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