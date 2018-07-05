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Новости. Общество
16:21, 05 Июля 2018

Аэропорт "Петрозаводск" могут переименовать в "Сампо"

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В министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии отобрали варианты нового названия для аэропорта "Петрозаводск".

Напомним, Минтранс Карелии провел открытый опрос жителей республики о переименовании аэропорта карельской столицы.

В итоговый список для голосования были внесены следующие варианты: "Петрозаводск", "Бесовец", "Карелия" и "Сампо". Также один вариант ответа подразумевает, что следует оставить аэропорту прежнее название – "Петрозаводск (Бесовец)".

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-07-05 16:57:28
Более нечем заняться. Пофиг ваше Сампо.
Горожанин
2018-07-05 16:26:20
В министерстве "Калевалу" никто не читал. "Сампо" - это ж мельница, что она в аэропорту перемалывать будет?! Задумайтесь и оставьте как есть
banan
2018-07-05 16:48:05
Горожанин, ейбогу... чтовы как глупенький. То самое и будет перемалывать. Надо только слепить государственный контракт на переименование аэропорта - где-нибудь на 50млн рублей) и вот вам мельница-вертельница, баблишко распилельница)
Сеня
2018-07-05 16:33:22
Горожанин, Они сразу орден Сампо представляют у каждого приезжего чиновника на груди .
Гость
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