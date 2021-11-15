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Аэропорт «Петрозаводск» обслужит более 100 тысяч пассажиров в этом году

Новости. Экономика
12:44, 01 Декабря 2021
фото: © Правительство РК

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Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия заявляет, что в текущем году аэропорт «Петрозаводск» обслужит более 100 тысяч пассажиров.

В 2021 году столицу Карелии связывают с городами России девять авиамаршрутов — в Москву, Череповец, Архангельск, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Анапу, Сочи и Симферополь. За 11 месяцев аэропорт «Петрозаводск» выполнил 570 рейсов и перевёз 97,4 тысяч пассажиров. Это значительно больше, чем в прошлые годы: 66,4 тысяч пассажиров — в 2020-м и 71,8 тысяч — в 2019-м.

Высокая востребованность авиаперевозок зафиксирована в летний сезон. Самыми популярными направлениями были южные: Петрозаводск — Симферополь, Петрозаводск — Сочи и Петрозаводск — Анапа. По этим маршрутам выполнено 147 рейсов и перевезено 16,9 тысяч пассажиров. Для сравнения: объём пассажиропотока летом 2020 года составил 12,5 тысяч пассажиров, летом 2019 года — 12,4 тысяч пассажиров.

До конца декабря будут осуществляться полёты по маршрутам Петрозаводск — Казань, Петрозаводск — Калининград, Петрозаводск — Минеральные Воды, которые также весьма востребованы. По данным маршрутам выполнен 131 рейс, перевезено 8,3 тысяч пассажиров.

Чтобы обеспечить транспортную доступность островных территорий региона в межнавигационный период, БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск» в рамках государственного задания организовал пассажирские перевозки воздушным транспортом по маршруту Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Петрозаводск. Выполнено 29 оборотных рейсов, перевезено 663 пассажира.

Самые востребованные направления — Симферополь, Калининград, Казань и Москва, сообщили в Минтрансе Карелии.

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