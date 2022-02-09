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Аэропорт «Петрозаводск» получил сертификат по авиационной безопасности сроком на три года

Новости. Общество
16:18, 10 Февраля 2022
фото: © Минтранс Республики Карелия / ВК

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Сегодня из аэропорта «Петрозаводск» совершаются регулярные полеты по четырем направлениям: в Москву, Сочи, Калининград и Мурманск.

На днях аэропорт «Петрозаводск» получил сертификат по авиационной безопасности сроком на три года. Этот необходимый для осуществления полетов документ предприятию выдало Федеральное агентство воздушного транспорта — Росавиация.

Как сообщил «Столице на Онего» руководитель аэропорта «Петрозаводск» Михаил Степанов, получение сертификата по авиабезопасности — прежде всего, заслуга возглавляющего подразделение по авиационной и транспортной безопасности предприятия, опытного специалиста Эдуарда Иванова.

В настоящее время, напомнил Михаил Степанов, из аэропорта «Петрозаводск» совершаются регулярные полеты по 4 направлениям: в Москву, Сочи, Калининград и Мурманск. В российскую столицу летают самолеты лоукостера из Москвы «Победа», в Сочи — авиакомпании «Азимут» из Краснодара, а в Калининград и Мурманск — московской авиакомпании «Руслайн».

Практически все рейсы, отметил Михаил Степанов, полностью загружены.

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