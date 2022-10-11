Аэропорт Петрозаводска ищет медорганизацию, которая проверит их будущих сотрудников на наркотики

Аэропорт «Петрозаводск» объявил очередной конкурс по выбору медицинского учреждения, который будет делать химико-токсилогические экспертизы.

Недавно аэропорт «Петрозаводск» подал заявку на проведение госзакупки по выбору медицинского учреждения. Оно, как это положено для таких предприятий, будет проверять желающих прийти работать в аэропорт на употребление ими запрещенных наркотических, психотропных веществ и их разновидностей.

Об этом «Столице на Онего» сообщил руководитель аэропорта Михаил Степанов.

«Стоимость таких проверок до конца нынешнего и в следующем году, как желающих прийти к нам на работу, так, в случае необходимости, и действующих сотрудников — 140 с небольшим тысяч рублей», — рассказал Михаил Степанов.

Что касается аналогичных проверок летного состава, включая самого Михаила Степанова, то, разъяснил руководитель аэропорта, такие сотрудники проходят ежегодную комплексную врачебно-летную экспертизу (ВЛЭК) в Санкт-Петербурге. Здесь их также проверяют на употребление запрещенных веществ.