Аэропорт Петрозаводска намерен расширить маршрутную сеть и географию полетов

Для определения базовых маршрутов и перспективных направлений развития авиасообщения аэропорт Петрозаводск проводит интерактивный опрос.

По данным карельского Минтранса, в настоящее время специалисты аэропорта ведут активную работу по выбору маршрутов и их технико-экономическому обоснованию, рассматривают различные типы воздушных судов и оценивают их характеристики.

Руководство аэропорта проводит ереговоры с авиакомпаниями для привлечения к выполнению полётов на линиях российского и международного авиасообщения, а также с поставщиками легкомоторных самолетов обсуждает концепции и варианты сотрудничества в части организации рейсов на местных воздушных линиях и в соседние регионы.

Принять участие в опросе можно здесь.