Диспетчеры воздушной гавани рассказали о том, как все было на самом деле.

Как рассказали «Столице на Онего» в диспетчерской аэропорта карельской столицы, регулярный рейс «Сочи — Петрозаводск» совершил посадку по плану.

Вчера, в 22.10 рейс из Сочи авиакомпании «Северсталь» прибыл в Петрозаводск и затем направился в Череповец. «Все по плану», — отметили в диспетчерской службе.

Как уточнили специалисты аэропорта, сервис Flightradar, на который ссылался источник, сообщивший, что борт из Сочи не приземлился в Петрозаводске, часто дает сбои. «По Flightradar удобно следить за рейсами, но сервис часто зависает, бывают сбои, и тогда он выдает некорректную информацию».

Напомним, ранее сообщалось, что самолёт «Сочи — Петрозаводск» по неизвестным причинам не сел в Петрозаводске и улетел в Череповец, писал местный телеграм-канал со ссылкой на информацию Flightradar.



