Аэропорт Петрозаводска провел масштабные учения по безопасности

В ходе тренировок сотрудники отрабатывали алгоритмы реагирования на различные угрозы.

В аэропорту Петрозаводска состоялись комплексные тренировки по противодействию незаконному проникновению на территорию воздушной гавани. Как сообщили в Минтрансе Карелии, в учениях приняли участие сотрудники транспортной и авиационной безопасности аэропорта, линейного отдела МВД России на транспорте и частного охранного предприятия.

Целью учений была отработка слаженных действий всех служб в случае реальной угрозы безопасности. «Были проверены действия сотрудников по предотвращению актов незаконного вмешательства, а также отработаны алгоритмы реагирования на возможные угрозы», — сказали в министерстве. Тренировки позволили выявить слабые места в существующих системах безопасности и отработать алгоритмы взаимодействия между различными подразделениями.

Как уточнили в Минтрансе, подобные тренировки проводятся в аэропорту Петрозаводска на регулярной основе, что позволяет поддерживать высокий уровень безопасности.