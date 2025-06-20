Аэропорт «Пулково» снова приостановил работу

11 июля в петербургском аэропорту «Пулково» ввели временные ограничения на прием и отправку рейсов.

По данным Росавиации, это связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Судя по Flightradar, несколько самолетов из Перми, Тюмени, Уфы, Екатеринбурга и Москвы были вынуждены кружить в ожидании посадки. Власти предупредили о возможных сбоях мобильного интернета в регионе из-за угрозы беспилотников.

Напомним, с 4 по 6 июля аэропорт уже пять раз закрывали из-за атак дронов. Тогда были отменены десятки рейсов, а ущерб авиакомпаний оценили в 20 миллиардов рублей.

7 июля аэропорт Пулково открыли после многочасовой задержки рейсов. Как рассказали в пресс-службе, более 104 рейсов задержали более чем на два часа.