Аэропорт Пулково снова сделал курилку бесплатной

Скандальное нововведение отменили.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге перестал взимать плату за пользование курительной комнатой. С 8 июля курение в специальной зоне вновь стало бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

—По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах руководство Пулково приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным, — говорится в сообщении.

С 1 июля за посещение курилки начали взимать 500 рублей. Это решение объясняли желанием ограничить количество курящих пассажиров после жалоб на запах табака. Бесплатно курить можно было только в специальных уличных зонах перед терминалом.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео с возмущенными пассажирами, которые отказались платить за вход в курительную комнату.

Напомним, вчера, 7 июля, аэропорт Пулково возобновил работу после массовой задержки рейсов.