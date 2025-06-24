Аэропорт Пулково возобновил работу после массовой задержки рейсов

Многие пассажиры спали на полу в ожидании своего рейса.

Сегодня, 7 июля, аэропорт Пулково открыли после многочасовой задержки рейсов. Сейчас площадка пытается возобновить расписание. Как рассказали в пресс-службе, более 104 рейсов задержали более чем на два часа.

«На запасных аэродромах – 82 рейса за трое суток. Из них вернулись 52, также из них отменено 20 с последующей перерегистрацией пассажиров на другие рейсы. Ожидаем возвращение в Петербург 10 бортов», - говорят в пресс-службе.

По данным наших коллег на Фонтанке.ру, многи пассажиры во время ожидания своих рейсов спали прямо на полу аэропорта. Людей попросили следить за расписанием на онлайн-табло.

«Уважаемые пассажиры! По независящим от аэропорта причинам снова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На текущий момент ограничен проход пассажиров в чистую зону. Мы продолжим оперативно информировать вас о ситуации в аэропорту. Приносим извинения за доставленные неудобства. Напоминаем, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. Это главный приоритет гражданской авиации»,- сообщили в телеграм-канале аэропорта.

Ранее сообщалось, что задержки в работе аэропорта произошли после массовой атаки беспилотников в ночь на 5 июля.