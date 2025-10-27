Убыточный аэропорт в Финляндии закроют до конца года

Авиагавань на юго-востоке страны может прекратить работу из-за отсутствия российских туристов.

Аэропорт города Лаппеэнранта на юго-востоке Финляндии может прекратить работу из-за отсутствия российских туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

— С 30 октября до конца суток 31 декабря аэродромный диспетчерский пункт будет закрыт, управление заходом на посадку осуществляться не будет, — заявил собеседник агентства.

При этом источник не исключил возможности совершения разовых рейсов, для которых необходимо будет подавать специальные заявки. Информация о работе авиагавани в 2026 году в настоящее время отсутствует.

Ранее мы писали, что будущее аэропорта Лаппеэнранты находится под вопросом из-за неодобрения Евросоюзом государственной поддержки убыточных предприятий.

Начиная с 2015 года работа организации поддерживается за счёт налогоплательщиков — ежегодные вложения составляют около 12 миллионов евро. Сейчас аэропорт практически не функционирует, а единственное сообщение с итальянским Бергамо прекращается уже в конце этого месяца.