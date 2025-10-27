РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Обществоведение
«Нескучное место»: в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями
27 октября, 12:00 Статьи
Кинотетрис
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Тема недели
Удобство и безопасность: Умные шлагбаумы пришли на помощь жителям Петрозаводска
23 октября, 14:30 Статьи
Новости

Убыточный аэропорт в Финляндии закроют до конца года

00:12

В Петрозаводске начинает действовать запрет на стоянку возле Онежской набережной

23:36

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 27 октября

22:20

В Германии взорвали две башни самой мощной атомной электростанции

20:02

Турпоток на остров «Кижи» достиг исторического максимума

19:32

Житель Беломорска погиб в ходе СВО

19:02

Сегежанин предстанет перед судом за попытку подкупа дорожных полицейских

18:43

Правительство РФ утвердило мастер-план развития Кемско-Беломорской агломерации

18:20

В московском метро запустили поезд с рекламой Карелии

17:52

Курьеры в Москве за сутки зарабатывают около 20,5 тысяч рублей

17:32

Дополнительные авиарейсы запустят в Калининград в новогодние каникулы

17:16

Дожди, ветер и до +8°С: прогноз погоды в Карелии на 28 октября

17:01

Мужчина в Петрозаводске украл полную тележку продуктов

16:36

Минфин поменяет правила выдачи семейной ипотеки

16:18

«Нескучное место» для подростков с особенностями в развитии появилось в Петрозаводске

16:02

Компания «КСМ» поделилась новостями со строительной площадки дома-интерната в Костомукше

15:55

Власти Сортавальского округа нашли средства на асфальтирование дороги на остров Риеккалансаари

15:48

Карельские колонии за 9 месяцев произвели товаров и услуг на 223 млн рублей

15:32

Сферум в MAX стал доступен для жителей Карелии

15:22

Подозреваемая в краже петрозаводчанка объявлена в розыск

15:10

Опубликована программа Дня народного единства в Петрозаводске

14:55

В Петрозаводске ищут актеров на роли бомжей

14:32

Стали известны сроки завершения строительства Курганского моста в Петрозаводске

14:22

12-летняя чемпионка мира по тайскому боксу из Карелии рискует пропустить Чемпионат Европы

14:02

В Петрозаводске 18 водителей отстранены от управления

13:16

В Первомайском районе Петрозаводска изменилась схема движения

12:41

Посёлок и территория на севере Карелии вошли в топ-10 новых направлений для осеннего туризма

12:28

Ветеранам СВО могут оказать помощь в трудоустройстве

12:14

В Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в сутки

12:11

Стало известно, кто заказал похищение футболиста «Зенита»

11:55

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе в Подмосковье

11:33

Стоимость проезда в междугородних автобусах Карелии повысится

11:27

Новый турмаршрут вокруг Онежского озера создадут в Карелии

11:16

Российская спортсменка выиграла серебро на Кубке Европы

11:02

22-летняя девушка пострадала в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске

10:44

Стартовал приём заявок на премию «Служение»

10:30

Неизвестный мужчина погиб на пожаре в Петрозаводске

10:22

Две бани горели ночью в поселке Сяпся в Карелии

10:01

Количество рейсов в Сочи увеличат в 2026 году

09:47

В Пермском крае задержали курьера мошенников, обманувших пенсионеров из Петрозаводска

09:32

В Карелии в ходе обследований мужского здоровья медики обнаружили кисту почки у 29 пациентов

09:00

В Петербурге задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» и зятя депутата Госдумы

08:40

Забор на восточной границе Финляндии стал неожиданной достопримечательностью для туристов

08:19

Результаты пробы воды после разлива нефтепродуктов около Лахденпохьи вызывают обеспокоенность

08:01

Энергетики Карелии предупредили о плановых отключениях электричества на этой неделе

07:37

В России началась длинная шестидневная рабочая неделя

07:20

Пропавший 18 октября 67-летний житель Костомукши найден мертвым

06:56

Карельские синоптики рассказали, какой будет погода в конце октября и начале ноября

06:37

Томские учёные создали мосты из переработанного пластика на 3D-принтере

00:12
Убыточный аэропорт в Финляндии закроют до конца года
Сегодня 00:12 Общество
Поделиться

Авиагавань на юго-востоке страны может прекратить работу из-за отсутствия российских туристов.

фото: © © Smertsch / Wikipedia

Аэропорт города Лаппеэнранта на юго-востоке Финляндии может прекратить работу из-за отсутствия российских туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

— С 30 октября до конца суток 31 декабря аэродромный диспетчерский пункт будет закрыт, управление заходом на посадку осуществляться не будет, — заявил собеседник агентства.

При этом источник не исключил возможности совершения разовых рейсов, для которых необходимо будет подавать специальные заявки. Информация о работе авиагавани в 2026 году в настоящее время отсутствует.

Ранее мы писали, что будущее аэропорта Лаппеэнранты находится под вопросом из-за неодобрения Евросоюзом государственной поддержки убыточных предприятий.

Начиная с 2015 года работа организации поддерживается за счёт налогоплательщиков — ежегодные вложения составляют около 12 миллионов евро. Сейчас аэропорт практически не функционирует, а единственное сообщение с итальянским Бергамо прекращается уже в конце этого месяца.

Обсудить (0) в ленту
Компания «Баренц групп» поможет переехать из спального района в готовую квартиру в центре Петрозаводска
Все преимущества жизни в центре Петрозаводска смогут оценить будущие новоселы престижного дома «Аристократ»
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение