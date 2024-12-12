Аферисты дают объявления о наборе сериальных актеров в Карелии

Сняться в массовке пару часов и получить большие деньги – таков смысл объявлений, периодически появляющихся в некоторых пабликах.

На деле это оказывается очередной попыткой мошенников выманить у людей деньги и личные данные. Особенно это опасно по отношению к несовершеннолетним.

Популярность Карелии у киношников играет на руку преступникам: фильмы у нас действительно снимают регулярно, и регулярно ищут актеров массовых сцен. Но делается это совершенно иначе.

Как отличить настоящее объявление о кастинге от фейкового, нашему коллеге рассказал профессиональный менеджер по локациям для съемок кино. Об этом читайте в материале Фактор новости.