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Аферисты дважды списали деньги с карты девушки при попытке снять квартиру в Петрозаводске

Новости. Криминал
15:15, 02 Февраля 2022
фото: © pixabay.com

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Попытка арендовать квартиру в центре столицы Карелии через интернет закончилась для петрозаводчанки походом в полицию.

В петрозаводскую полицию обратилась 22-летняя местная жительница. Она сообщила, что мошенники похитили у неё 24 000 рублей, рассказали в МВД Карелии.

Девушка рассказала, что в интернете подыскивала себе жильё, которое сдаётся в аренду на длительный срок. Ей приглянулась двухкомнатная квартира в центре карельской столицы всего за 12 000 рублей в месяц. Петрозаводчанка позвонила по указанному в объявлении номеру телефона. Собеседник представился собственником и, ссылаясь на занятость, предложил продолжить общение в одном из мессенджеров. В ходе переписки владелец квартиры объяснил, что живёт в другой стране и лично встретиться с потенциальной квартиросъёмщицей не может. Он пояснил, что ключи хранятся у знакомых. Однако для просмотра жилья сначала необходимо внести оплату за февраль по отправленной в диалоге ссылке с адресом, похожим на популярный сайт онлайн-бронирования. Девушка перешла по ней, ввела данные банковской карты, в том числе трёхзначный код с оборотной стороны и пароль из СМС. После чего с её счёта произошло списание 12 000 рублей. Горожанка рассказала о случившемся арендодателю. Тот пояснил, что произошла техническая ошибка, и отправил собеседнице ещё одну ссылку уже под предлогом возврата денежных средств. Поверив, девушка вновь ввела данные карты на сомнительном ресурсе и лишилась ещё 12 000 рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, пытаясь сохранить сбережения, житель Петрозаводска перевел больше миллиона рублей на счет мошенников.

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Комментарии

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Hoвый
2022-02-02 16:09:00
Не все девушки одинаково полезны. Некоторые приезжают и притоны устраивают. А участковые не делают свою работу.
кир
2022-02-02 15:57:29
Достали новостями. :)
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