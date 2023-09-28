Аферисты обидели студентку и бизнес-леди на 200 с лишним тысяч рублей

Доверчивые жители Карелии опять попались на традиционные уловки мошенников.

Жительниц Петрозаводска подстерегали аферисты при бесконтактных сделках

Понеся убытки, они обратились в полицию

В полицию Петрозаводска ежедневно обращаются те, кого обманули дистанционным способом. Мошенники используют традиционные криминальные уловки и все равно находят доверчивых граждан, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Так, женщина-предприниматель из карельской столицы 1995 года рождения заинтересовалась в одном из мессенджеров предложением о подработке. Задачи были очень простыми – выкупать товары на популярном маркетплейсе. Именно за эти действия неизвестные обещали доход. Однако петрозаводчанка денег не заработала, зато лишилась собственных 172 тысяч рублей, переведя их на посторонний счет.

А студентка из Петрозаводска 2004 года рождения не распознала подвох, когда воспользовалась сервисом совместных поездок. Она заказала попутную машину до Санкт-Петербурга и получила в мессенджере ссылку для оплаты путешествия. Девушка, не сомневаясь, указала реквизиты кредитки при требовании ввести сведения о банковской карте. С ее счета мгновенно несанкционированно списали 40 тысяч рублей. По заявлениям полицейские проводят проверки.