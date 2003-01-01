Аферисты обманули молодую жительницу Петрозаводска

Мошенники разыграли схему с выманиванием персональных данных и угрозами потерять деньги.

В полицию Петрозаводска поступило обращение от 21-летней горожанки, ставшей жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Девушке позвонили якобы с почты и сообщили о посылке. Для ее получения необходимо было назвать ИНН, и петрозаводчанка сделала это.

После этого на электронную почту девушки пришло письмо о том, что кто-то попытался войти в её аккаунт портала «Госуслуги». Там же высветился номер телефона «службы поддержки». Петрозаводчанка позвонила и узнала, что с её проблемой может помочь разобраться лишь сотрудник Центробанка — нужный контакт ей предоставили сразу.

В «банке» ей порекомендовали понизить кредитную историю — взять кредиты в разных банках. Девушка взяла в общей сложности 148 тысяч рублей, а затем по совету якобы специалиста перевела их на сторонние счета. По этому факту проводится проверка.