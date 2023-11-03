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Аферисты обманывают пенсионеров от имени родственников и знакомых

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13:30, 05 Ноября 2023
фото: © smartik.ru

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В переписке злоумышленники просят жертв занять деньги в долг.

В полицию Петрозаводска с заявлением о мошенничестве обратилась 73-летняя горожанка. Она рассказала, что в одном из мессенджеров получила сообщение от знакомой, которая просила одолжить до вечера 30 тысяч рублей.

Пенсионерка перевела деньги, но в обещанный срок не получила их обратно. Она перезвонила приятельнице, чтобы прояснить ситуацию. Оказалось, женщина никаких сообщений не отправляла.

В подобной ситуации оказалась и 69-летняя жительница Питкяранты. Близкая подруга в ходе переписки попросила у нее в долг 40 тысяч рублей и указала номер карты. Она объяснила, что ее личная банковская карта в процессе перевыпуска, поэтому временно заблокирована.

Горожанка перевела деньги, а спустя время у нее попытались одолжить еще 30 тысяч рублей. Она пыталась осуществить второй перевод, когда получила звонок из банка, где зафиксировали подозрительную операцию и отклонили.

После разговора с сотрудником финансового учреждения пенсионерка поняла, что ее обманули, однако часть сбережений осталась при ней.

На данный момент по заявлениям потерпевших проводятся проверки. Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при получении подобных сообщений.

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