Телефонные аферисты уболтали жителя Карелии на кредит для них

Житель Костомукши, поддавшись на уговоры телефонных мошенников, лишился полумиллиона рублей.

Полиция Карелии предупредила: мошенники умело подделывают номера телефонов. Они могут звонить с номеров, дублирующих официальные или подобных им. «Называть персональные данные, коды из СМС и другие сведения — опасно. Будьте бдительны!» — предупредили в ведомстве.

Так, уловка с подменой номера ввела в заблуждение 54-летнего водителя из Костомукши. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что неизвестные обманным путём заставили его оформить кредит и в итоге похитили деньги.

Житель города горняков Карелии сообщил, что принял странный звонок. В мессенджере высветился номер из трёх цифр. Собеседник представился сотрудником сотовой компании и предложил мужчине продлить договор оказания услуг. Костомукшанин согласился. По просьбе звонившего он озвучил коды из СМС.

Сразу после этого мужчине позвонили будто бы сотрудники Центрального Банка и сообщили, что от его имени кто-то попытался оформить кредит. И чтобы деньги не попали в чужие руки, горожанина уговорили взять кредит на ту же сумму и перевести деньги на продиктованный счёт.

Ущерб, причиненный костомукшанину мошенниками, составил 480 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.