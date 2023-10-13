Аферисты похитили более миллиона рублей у пенсионера из Костомукши

В полицию обратился 69-летний мужчина.

У жителя Костомукши похитили более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД Карелии 14 октября.

В дежурную часть с заявлением о преступлении обратился 69-летний горожанин, у которого обманом похитили без малого 1 020 000 рублей.

Пострадавшему звонили сначала якобы от сотрудников банка, а затем и от представителей силового ведомства. Ему сообщили, что на него незаконно оформили кредит. Чтобы заблокировать операцию, требовалось взять в банке такую же сумму и перевести деньги на посторонний счет.

Костомукшанин перечислил вдобавок и 500 тысяч рублей из собственных накоплений. Когда осознал обман, деньги было уже не вернуть. Полицейские изъяли у пострадавшего 67 квитанций о переводах.

По заявлению о мошенничестве проводят проверку.