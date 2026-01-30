Аферисты похитили деньги петрозаводчанки на сайте по поиску попутчиков

В полицию Петрозаводска обратилась 45-летняя жительница столицы республики.

Как рассказали в МВД Карелии, она пояснила, что злоумышленники несанкционированно списали её деньги.



Гражданке необходимо было передать ключи жителю Санкт-Петербурга.

На сайте по поиску попутчиков она связалась с одним из водителей и попросила его оказать такую услугу. Тот согласился и попросил петрозаводчанку забронировать место, для этого он прислал некую ссылку. Перейдя по ней, заявительница ввела в поле на экране реквизиты своей банковской карты. Сразу после этого с её счёта списалась значительная сумма. Услуга впоследствии оказана не была.

Ущерб составил 7777 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии предупреждает: гиперссылки «для оплаты» товаров или услуг — частая уловка мошенников. С их помощью злоумышленники могут завладеть данными владельца банковской карты и дистанционно похитить накопления. Будьте бдительны.Ранее мы рассказывали, что два молодых жителя Петрозаводска задержаны за организацию нелегального узла связи для мошенников.