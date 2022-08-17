Аферисты предложили жителям Петрозаводска играть на бирже и сменить тариф, чтобы обокрасть их

Полиция Петрозаводска проверяет два обращения от горожан, у которых мошенники разными способами украли деньги.

В МВД Карелии рассказали о различных схемах, которые используют мошенники, чтобы обмануть граждан.

Так, 46-летний петрозаводчанин в интернете наткнулся на рекламу сайта компании, обещавшую высокий доход от вложения денег. Мужчина заполнил форму, с ним связался менеджер и проинструктировал — надо вложить средства на указанный на сайте счет, чтобы играть на бирже.

Житель Петрозаводска установил программу, вложил небольшую сумму денег и начал следить за ростом своих доходов. Они вроде бы действительно «росли», но «менеджеры» стали уговаривать петрозаводчанина вкладывать действительно крупные суммы. Тут горожанин понял, что общается с мошенниками, успев потерять лишь 11 тысяч рублей.

Другой петрозаводчанин обратился в полицию, когда заметил, что с его счета кто-то списал 50 тысяч рублей. Он рассказал полицейским, что сам эти деньги не переводил и карты никому не передавал, но затем вспомнил, что ранее ему звонили якобы представители сотового оператора, просившие сообщить коды из СМС-сообщения, будто бы для подключения нового тарифа. В ходе осмотра сообщений выяснилось, что незнакомцы переадресовали звонки и сообщения на свой номер и так завладели деньгами петрозаводчанина.

По фактам обращений полицейские карельской столицы проводят проверки.