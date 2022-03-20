Аферисты продали директору фирмы в Петрозаводске несуществующую офисную бумагу

Полиция карельской столицы возбудила уголовное дело по факту мошенничества, сообщили в МВД региона.

Директор частной компании в Петрозаводске оказался жертвой мошенничества. Мужчина нашел сайт по продаже офисной бумаги, связался с продавцом и договорился о покупке, переведя на предоставленный расчетный счет почти 57 тысяч рублей. Однако обещанный товар он так и не получил, а все попытки связаться с продавцом оказались тщетны.

Потерпевший обратился в полицию Петрозаводска. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело.