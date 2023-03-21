Аферисты выманили деньги у пенсионерки из Карелии, рассказав о попавшей в беду внучке

Курьер, забиравший деньги, почти всю свою долю потратил на такси, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пряжинского района обратилась 75-летняя местная жительница, пострадавшая от аферистов.

Женщина рассказала, как вечером ей позвонил неизвестный. Он напугал пенсионерку тем, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП и ей грозит ответственность. Чтобы урегулировать вопрос, требовались деньги. Пенсионерка собрала 127 тысяч рублей и передала их курьеру.

Вскоре курьера задержали. Им оказался 34-летний петербуржец, на такси добравшийся сначала до Петрозаводска, а затем — до Пряжи. Чтобы перевести деньги пособникам, он вернулся в Петрозаводск, а затем уже оттуда вновь поехал в Санкт-Петербург. Ему досталось 10% от суммы, или около 13 тысяч рублей.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.