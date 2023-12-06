Аферисты выманили деньги у жительницы Карелии, общаясь с ней от имени знакомой

Мошенники взломали аккаунт знакомой и от ее имени выпросили деньги у жительницы Пряжинского района.

С заявлением о преступлении в полицию Пряжинского района обратилась 36-летняя местная жительница. У нее путем обмана украли 9 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что в социальной сети получила сообщение от знакомой, которая просила в долг 5 тысяч рублей. Она перевела деньги на номер счета, который был указан в переписке, затем перезвонила приятельнице, но та не взяла трубку. Вскоре поступило новое сообщение о том, что нужны еще 4 тысячи рублей. Жительница Пряжинского района перевела деньги и потом все-таки дозвонилась до знакомой. Так она узнала, что денег приятельница не просила, а её аккаунт взломали.

По факту мошенничества проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.