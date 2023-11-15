Аферисты выманили миллион рублей у пенсионерки из Петрозаводска

Пострадавшая разместила на одном из сайтов объявление о продаже комнаты.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 32-летней жительницы города, которая рассказала, что мошенники обманули ее бабушку и похитили миллион рублей, сообщили в пресс-службе МВД Карелии 16 ноября.

В минувшее воскресенье пенсионерка разместила на одном из сайтов объявление о продаже комнаты. В чате приложения с ней связался неизвестный, который пожелал приобрести недвижимость. После разговора с ним петрозаводчанка получила на телефон уведомление о переводе 1 000 000 рублей на ее банковский счет. В реальности деньги не поступили.

Спустя несколько дней покупатель перезвонил вновь, отказался от сделки и попросил вернуть денежные средства. Вместе с внучкой женщина отправилась в банк и перевела необходимую сумму на счет, который ей продиктовал собеседник. Позже она узнала, что рассталась со своими личными сбережениями.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.