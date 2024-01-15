Аферисты запугали жительницу Петрозаводска и вынудили ее перевести им 160 000 рублей

После того, как женщину стали вынуждать оформить кредит, пострадавшая обратилась в полицию.

В полицию Петрозаводска обратилась 53-летняя горожанка, которая оказалась жертвой телефонных аферистов, сообщили в пресс-службе МВД Карелии. Женщина рассказала, что ее запугали и вынудили перевести 160 000 рублей на сторонний счет.

В минувшую пятницу петрозаводчанка получила звонок якобы от сотрудника силового ведомства, который сообщил, что со счета горожанки осуществлялись подозрительные переводы, а на нее завели уголовное дело.

Чтобы избежать негативных последствий, собеседник посоветовал обналичить все имеющиеся на банковской карте деньги. Женщина направилась в торговый центр и перевела на посторонний счет 160 000 рублей. После этого ее стали вынуждать оформить в банке кредит, что вызвало у пострадавшей подозрение и заставило опомниться.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту мошенничества проводится проверка.