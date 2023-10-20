Агрегатор такси увеличивает стоимость поездки в несколько раз

Человек не определяет цену – все решает программа.

Жители Петрозаводска считают, что цены на такси выросли в последнее время выше разумного. Стоимость поездки между соседними районами — Перевалка и Древлянка — достигает 500 рублей в одну сторону.

«Надо понимать, что операторов в „Яндекс такси“ нет, действует математический алгоритм. Например, в одном районе находится 10 машин. Примерно, в одно время поступает 50 заказов, робот видит это и, естественно, начинает повышать коэффициент — в 2, 3, 4 раза», — о других особенностях работы такси в Петрозаводске водитель с двадцатилетним стажем рассказал проекту «Жизнь и кошелек».