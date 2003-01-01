Реклама на сайте
Тема недели
Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»
27 августа, 16:50 Статьи
Тема недели
Директор «Карбон-Шунгит»: «Ни о каком банкротстве нашего предприятия речи не идет»
25 августа, 16:20 Статьи
Кинотетрис
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45 Статьи
Новости

Футболист Александр Кержаков провел в Медвежьегорске турнир своего имени

09:30

В Петрозаводске проходит рейд «Столкновение»

09:20

С 1 сентября опоздавшие на авиарейс смогут использовать обратный билет

09:05

Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии

08:50

В Карелии не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели туристов на Белом море

08:30

МРОТ в России предложили поднять до 60 тысяч рублей

08:00

«Агрессия — это реакция на стресс»: российские кинологи опровергли суждение о мстительности собак

07:40

В Петрозаводске откроется выставка памяти известного карельского художника

07:20

43-летний житель Олонецкого района ушёл из дома и не вернулся

07:00

В центре Петрозаводска пропало электричество

06:40

Кровавая Луна взойдёт в небе над Россией

00:10

Росток краснокнижного Ореха Зибольда высадили в заповеднике «Кивач»

23:15

Пациенты Республиканского перинатального центра жалуются на отсутствие горячей воды

22:25

Финский политик назвал мигрантов из третьих стран «отбросами общества»

21:30

В Минобре Карелии пообещали взяться за ремонт полуразрушенной Мегрегской школы

20:20

В ночь на 1 сентября россияне смогут увидеть редкий звездопад

19:15

«Эмоции зашкаливали»: оператор машинного доения из Мегреги поделилась впечатлениями от участия в профконкурсе

18:20

Без существенных осадков и до +18°С: первый день осени встретит жителей Карелии теплом

17:00

Стали известны подробности гибели женщины в автокатастрофе под Пряжей

16:10

Вспыхнувший обогреватель стал причиной пожара в Мелиоративном

15:35

С 1 сентября при посадке в поезд у россиян начнут проверять биометрию

14:40

В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Сегеже

13:15

В автомобильной аварии под Пряжей погибла женщина

12:25

Произошедший на Солнце выброс плазмы движется к Земле

11:40

Житель Прионежья обокрал событульника и потратил деньги на спиртное

10:45

В Олонецком районе сгорел одноэтажный дом

09:30

31 декабря в этом году будет выходным днем

00:10
«Агрессия — это реакция на стресс»: российские кинологи опровергли суждение о мстительности собак
Сегодня 07:40 Общество
Поделиться

Отечественные эксперты развенчали миф о собачьем злопамятстве.

фото: © Столица на Онего

Собаки не умеют мстить своим хозяевам, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Собака, безусловно, существо умное и сообразительное. Однако абстрактным мышлением оно не обладает. Проще говоря, питомец не способен на обдумывание столь сложных схем и ассоциаций. Если вам кажется, что какое-либо действие связано с планом возмездия — это лишь совпадение, не более. Либо животное делает это от страха или недостатка внимания, — пояснил он.

По мнению эксперта, люди часто наделяют своих хвостатых компаньонов человеческими качествами, которые привыкли видеть в социуме, но на самом деле любое проявлении агрессии или так называемой обиды со стороны собаки — это своеобразная реакция на стресс. Например, питомец, на которого повысили голос, может сбросить напряжение, разодрав тапки или испачкав пол.

Важно научиться верно считывать сигналы, подаваемые животным, чтобы вовремя заметить свои ошибки при коммуникации с ним и скорректировать процесс воспитания.

Обсудить (0) в ленту
Сортавала может стать городом-мегакурортом с помощью КРТ
27 августа, 17:15 Благоустройство
Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии
Сегодня, 08:50 Дорожная хроника
«Эмоции зашкаливали»: оператор машинного доения из Мегреги поделилась впечатлениями от участия в профконкурсе
31 августа, 18:20 Общество
Стали известны подробности гибели женщины в автокатастрофе под Пряжей
31 августа, 16:10 Дорожная хроника
В автомобильной аварии под Пряжей погибла женщина
31 августа, 12:25 Дорожная хроника
Первая партия вакцин от гриппа поступила в Карелию

Министр здравоохранения Карелии предупреждает об опасности не только гриппа, но и коронавируса и одновременного сочетания этих двух заболеваний.

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение