Отечественные эксперты развенчали миф о собачьем злопамятстве.

Собаки не умеют мстить своим хозяевам, заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Собака, безусловно, существо умное и сообразительное. Однако абстрактным мышлением оно не обладает. Проще говоря, питомец не способен на обдумывание столь сложных схем и ассоциаций. Если вам кажется, что какое-либо действие связано с планом возмездия — это лишь совпадение, не более. Либо животное делает это от страха или недостатка внимания, — пояснил он.

По мнению эксперта, люди часто наделяют своих хвостатых компаньонов человеческими качествами, которые привыкли видеть в социуме, но на самом деле любое проявлении агрессии или так называемой обиды со стороны собаки — это своеобразная реакция на стресс. Например, питомец, на которого повысили голос, может сбросить напряжение, разодрав тапки или испачкав пол.

Важно научиться верно считывать сигналы, подаваемые животным, чтобы вовремя заметить свои ошибки при коммуникации с ним и скорректировать процесс воспитания.