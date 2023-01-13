Агрессивная посетительница бара в Петрозаводске устроила ночью дебош и попала в полицию

Росгвардейцы задержали женщину, ругающую матом в увеселительном заведении в столице Карелии.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, сигнал тревоги поступил ночью из одного из петрозаводских баров. По словам персонала, неизвестная женщина выражалась нецензурной бранью, вела себя агрессивно. На замечания и просьбы успокоиться также отреагировала агрессией.

Этой же ночью работники одного из гипермаркетов Петрозаводска нажали тревожную кнопку. Оказалось, что 22-летний молодой человек пронес мимо кассы одежду.

Росгвардейцы задержали нарушителей и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.