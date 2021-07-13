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Агрессивную женщину, обматерившую проводников, сняли с поезда в Карелии

Новости. Общество
10:32, 14 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

В Кеми помощь транспортных полицейских понадобилась поездной бригаде, не справившейся с пассажиркой из Новосибирской области.

В поезде сообщением «Мурманск — Санкт-Петербург» следовала пассажирка, которая выражалась нецензурной бранью, проявляла агрессию и оказала неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Ею оказалась 40-летняя жительница Новосибирской области, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

В Кеми дебоширка была снята транспортными полицейскими с поезда.

В настоящее время злоумышленница привлечена к административной ответственности за мелкое хулиганство. Ей грозит арест до 15 суток.

Аналогичное наказание ждет и двух мужчин, распивавших алкоголь в поезде «Мурманск — Санкт-Петербург». Так, 29-летний житель Ленинградской области и 47-летний житель Воронежской области после употребления алкоголя мешали отдыху пассажиров и игнорировали требования поездной бригады. Их поездка закончилась в Кеми.

А 50-летнему жителю Вологодской области также было отказано в проезде в поезде сообщением «Мурманск–Вологда» в связи с тем, что при посадке в вагон на станции Кемь он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Помимо этого, за курение в неустановленных местах в пассажирских поездах, следовавших в Карелию из Москвы и Северной столицы выявлены жители Вологодской, Ленинградской, Московской, и Мурманской областей, а также Республики Калмыкия.

Стражами порядка все нарушители привлечены к административной ответственности.

Ранее транспортные полицейские Ленобласти нашли наркотики в платяном шкафу жителя Карелии.

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Комментарии

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кир
2021-07-14 10:57:20
Оказывается люди в Сибири более оригинальны. чем в Карелии. У них мат - это обычный, разговорный, бытовой язык. А мы и не знали.
Беня
2021-07-14 11:37:05
кир, мат оч странная штука. Его удивительным образом понимают нерусские иностранцы. У меня есть гипотеза, шо там это волшебные слова, типа мантра, которые переключают мозг в телепатический режим. То есть ротом ты говоришь "*** ***** *** ** ", а смысл сказанного передается телепатически прям в мозг. Даже на собаках работает - проверял :) :) :)
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