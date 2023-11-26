Агрессивные мужчины в сауне и кафе Петрозаводска били посуду и не стеснялись в выражениях

Дебоширов приняли росгвардейцы и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Росгвардейцы задержали петрозаводчан, дебоширивших в заведениях Петрозаводска, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Так, тревожной кнопкой воспользовались работники одной из саун в столице Карелии. Ближайший экипаж вневедомственной охраны оперативно прибыл на вызов. Выяснилось, что молодой человек вел себя агрессивно, матерился, бил стеклянные бутылки и оскорблял администратора сауны. Росгвардейцы задержали 20-летнего дебошира и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

За помощью также обратились сотрудники кафе на Кукковке. Оказалось, что 48-летний мужчина проявлял агрессию по отношению к остальным посетителям, разбил посуду, оскорблял персонал заведения и повредил входную дверь. Нарушитель был задержан патрулем Росгвардии и передан полиции.