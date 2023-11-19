Агрессивный хулиган из Ленобласти приехал в Карелию, чтобы оказаться в полиции

Сотрудники Росгвардии Карелии задержали буйного посетителя в баре Костомукши.

Ночью в минувшую пятницу тревожной кнопкой воспользовались работники одного из увеселительных заведений Костомукши.

Ближайший экипаж вневедомственной охраны оперативно прибыл на вызов. Администратор бара сообщил, что мужчина нарушал общественный порядок – громко матерился, приставал к посетителям, мешал работе персонала, вел себя агрессивно, на замечания и просьбы прекратить дебош, не реагировал.

Нарушителем оказался 34-летний житель Ленинградской области.

Росгвардейцы задержал его и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе республиканского ведомства.