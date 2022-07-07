Агрессивный житель Карелии пнул в живот полицейского, попросившего соблюдать тишину

В Кемском районе мужчине, который пнул полицейского в живот выписали штраф в 30 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в январе в дежурную часть полиции по Кемскому району от жителей многоквартирного дома поступили сообщения о том, что в одной из квартир их 47-летний сосед, возможно, избивает свою жену.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ППС, удостоверившись, что жена и ребёнок главы семьи живы и без видимых следов побоев, попросили скандалиста не нарушать тишину и покой.

Замечания возмутили хозяина квартиры, и он нанес удар ногой в живот одному из полицейских.

В ходе судебного заседания мужчина свою вину отрицал.

Тем не менее, на основании представленных стороной обвинения убедительных доказательств суд признал мужчину виновным и назначил осужденному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.