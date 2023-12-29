Агрессивный житель Приладожья с палкой атаковал чужое авто

Молодой мужчина не смог объяснить мотивов своего поступка, но стал фигурантом уголовного дела.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, ранним утром в один из дней житель Сортавалы услышал на улице подозрительный шум. Он выглянул в окно и увидел, как неизвестный молодой человек пинает его автомобиль и бьёт по нему палкой. Владелец авто вышел на улицу, чтобы разобраться в причинах странного поведения злоумышленника, но тот убежал. Проведенная экспертиза оценила ущерб в более чем 46 тысяч рублей: в автомобиле повреждена дверь, вырвано боковое зеркало. Потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и его местонахождение. Местный 23-летний молодой человек дал признательные показания. Объяснить мотивов своего поступка он не смог. По факту умышленного повреждения чужого имущества было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.