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Агрессор из Прионежья пойдет под суд за то, что кулаками общался со своими нетрезвыми женщинами

Новости. Криминал
12:25, 21 Ноября 2024
фото: © Dan Burton / unsplash

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В Прионежском районе завершено расследование двух уголовных дел о преступлениях против личности

Дознаватели Прионежского района завершили расследование двух уголовных дел о побоях. В преступлениях против личности обвиняют 25-летнего местного жителя.

Как стало известно из материалов дела, в один из дней 49-летняя жительница Прионежья вместе с подругой распивала спиртные напитки у себя дома. В какой-то момент в квартиру постучал нетрезвый знакомый женщины и, нецензурно выражаясь и проявляя агрессию, требовал открыть дверь. Хозяйка не впускала в дом непрошенного гостя. Тогда мужчина выбил входную дверь вместе с замком ногой и попал в квартиру.

Женщина попыталась его остановить, но он схватил ее за палец и вывернул его. После этого сельчанин больно ударил приятельницу кулаком по спине. Ставшая свидетелем конфликта подруга потерпевшей вытолкнула обвиняемого из квартиры.

Как признался мужчина, он хотел ударить ее по голове, но не успел.

Ещё один инцидент с участием того же фигуранта произошёл через две с половиной недели. На этот раз обвиняемый поссорился с бывшей 21-летней сожительницей, когда они вместе распивали спиртное.  Девушка попросила его уйти. Бывший избранник ушёл. Однако вскоре он вернулся под окна квартиры сожительницы и стал кричать на улице. Девушка решила успокоить агрессора и вышла на незастеклённый балкон первого этажа. Во время ссоры обвиняемый, как выяснили дознаватели, схватил с балкона деревянный стул и ударил им потерпевшую по спине. Затем он бросил стул в  девушку, но та увернулась, а предмет мебели попал в стекло балконной двери.

Обвиняемый полностью признал вину по каждому из инкриминируемых ему преступлений. Материалы уголовных дел были переданы на рассмотрение в суд, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

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