Агрессору, избившему в Петрозаводске курьера службы доставки еды, грозит лишение свободы

Жителя Петрозаводска обвиняют в причинении телесных повреждений курьеру, ему грозит 3 года лишения свободы.

Следователи Петрозаводска окончили расследование уголовного дела о причинения телесных повреждений курьеру.



Напомним, 1 октября этого года посетитель сетевого магазина на Древлянке ударил кулаком в лицо курьера сервиса доставки. Информация о случившемся поступила в полицию, а спустя некоторое время появилась в интернет-СМИ.



Полиция установила подозреваемого, он дал признательные показания.

Фигурант рассказал, что находился в состоянии опьянения, когда пришел в магазин. Разговор с курьером не задался: ему показался оскорбительным тон собеседника, за что он и ударил незнакомца.



Материалы уголовного дела были направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Фигуранту грозит три года лишения свободы, сообщили в телеграм-канале полиции Карелии.

Напомним, в одном из сетевых магазинов Петрозаводска был жестоко избит курьер «Яндекс еды». Как сообщили свидетели, пьяный мужчина пристал к молодому человеку с вопросом «Где моя пицца?» и, не услышав ответ, стал избивать его.