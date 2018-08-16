Agricultere club попросил петрозаводчан помочь с обустройством на новом месте

Арт-пространство Agricultere club с 1 сентября будет работать по новому адресу. Жителей Петрозаводска попросили помочь клубу с переездом и обустройством на новом месте.

Ранее стало известно, что Agricultere club теперь будет располагаться в помещениях по адресу: ул.Коммунальная, д. 20-а (рядом с ТЦ "Кей"). В течение нескольких лет клуб работал в кинотеатре "Калевала".

В паблике Agricultere в "ВКонтакте" жителей Петрозаводска попросили помочь клубу обустроиться на новом месте.

"Нам нужны: сильные люди для переноски двух диванов и нескольких столов из одного здания в другое; вместительная машина или пустой багажник, чтобы перевезти унитаз с бачком с Первомайки до нас; просто любая машина для быстрого передвижения по городу в хозяйственных целях; рабочие руки для уборки, подметать, выносить мусор; поддержка продуктами (чай, кофе, фрукты, сладкое) - у нас тут постоянная движуха, люди все время перекусывают и бегут работать дальше, еда улетает мгновенно (идеально подойдут бананы, сушки), но и просто сытная еда - да, не откажемся", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что клубу нужен "финансовый помощник, надо сделать дубликаты ключей (3-4 экземпляра), пока нет собственных денег, а ключи нужны уже сегодня" и "добровольцы с инструментами (отвертки, шуруповерты, молотки) - надо демонтировать старую вывеску и измерить ее для изготовления собственной".

Кроме того, клуб примет в дар веник и совок, тряпки и моющие средства.

"Сегодня мы на месте с 14.00 до 21.00. Приходите в любое время", - отмечается в сообщении.