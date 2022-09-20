«Агрономами быть не хотят»: дополнительный набор не помог ПетрГУ заполнить все бюджетные места

Главный опорный вуз Карелии не решил проблему недобора студентов, несмотря на дополнительный прием.

Около 40-ка студентов не добрал Петрозаводский госуниверситет в этом году. Таковы результаты дополнительного набора, который завершился на днях в опорном вузе республики. Об этом «Столице на Онего» рассказали в приемной комиссии ПетрГУ.

«Набрали не всех. Недобор составил около 40-ка человек. Не хотят ребята быть агрономами. Все хотят быть экономистами, юристами, маркетологами, айтишниками. Свободные места остались и при приеме на технические специальности. Ребята не понимают, что такое электроника и наноэлектроника, что они дальше будут делать с этой специальностью», — рассказала председатель приемной комиссии вуза Марина Семенова.

При этом прием на платное обучение в ПетрГУ продолжается. Результаты станут известны на следующей неделе. По словам Семеновой, желающих поступить на «заочку» платно хватает.

Напомним, во время основного набора студентами ПетрГУ стали 1235 студентов, было подано 6893 заявлений. Самый большой конкурс — 36 человек на место — был на профиль «Юриспруденция». Второе и третье место взяли «Фармация» (16,33 человек на место), «Системное и прикладное программное обеспечение» (13,8). Не было спроса на такие направления, как учитель физики и информатики, учитель начальных классов с карельским и вепским языками, поэтому ПетрГУ даже не стал открывать группы для этой специализации. Дополнительный набор, который проходил в начале сентября, был необходим для заполнения мест на такие специальности, как агрономия, зоотехния и аквакультура, педиатрия, электроника и наноэлектроника и др.