Агутин показал на фото сильно изменившегося Расторгуева

Фото привлекло особое внимание из-за Николая Расторгуева — пользователи заметили, что артист "выглядит неважно" и обеспокоились.

Музыканты выступили в честь Дня России и сделали совместное селфи, пишет "Узнай Всё".

Так, 12 июня в Москве состоялся концерт в честь Дня России — первое массовое мероприятие после ограничительных мер, связанных с пандемией. На празднике выступили многие российские звезды, в том числе Леонид Агутин, Александр Маршал, Григорий Лепс и Николай Расторгуев. После концерта они сделали совместную фотографию, которую Агутин выложил в своем Instagram.



Агутин, Расторгуев, Лепс и Маршал на концерте в честь Дня России /uznayvse.ru/zvezdyi/99660.html

Фото привлекло особое внимание из-за Николая Расторгуева — пользователи заметили, что артист "выглядит неважно" и обеспокоились, не болен ли он. "Не пугайте так… Что с Николаем?", "Все такие старые, кроме Леонида", "Николай желтый какой-то, у него цирроз?", "У него что-то с почками", — пишут в комментариях пользователи.

Однако Агутин поспешил ответить подписчикам, что с Расторгуевым "все нормально", просто Леонид "переборщил с фотошопом". Поклонники Агутина поддержали музыканта и его коллег на фото: "Старики-разбойники", "Как приятно вас видеть", "Легенды". Но некоторым не понравилось, что в центре Москвы прошел концерт, в то время как по всей стране еще растет число зараженных коронавирусом.