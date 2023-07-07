Айсберг, редис, огурец и не пить бесконтрольно: жителям Карелии рассказали, что поможет в жаркий день

"Если человек пьет воду или другие напитки бесконтрольно, это может привести к повышению артериального давления", - сообщили в паблике центра общественного здоровья Карелии.

Как рассказали специалисты, в жару усиленно работает система терморегуляции организма, растет нагрузка на кровеносные сосуды.



У людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями растет риск обострений.

Состояние может ухудшиться из-за нарушения питьевого режима, сообщили в паблике.

Специалисты роекомендуют не пить ледяную воду и сладкую газировку. Минеральная вода без газа и напитки комнатной температуры будут гораздо эффективнее.

Норма воды в жаркий день – 3,5 литра в сутки. При физической работе – четыре литра.

Полезно есть свежие фрукты, овощи и ягоды. Лучше всего от обезвоживания помогут сельдерей, томаты, огурцы, редис, салат айсберг, кабачки.

В паблике посоветовали отказаться от алкоголя, риса, консервов и снеков (они притягивают воду). Арбуз и дыня содержат много воды, но в них много сахара, поэтому их потребление стоит ограничить, отметили в паблике.



Если человек пьет воду или другие напитки бесконтрольно, это может привести к опасному повышению артериального давления, уточнили медики.

Возможно и более грозное последствие - отек легких у людей с сердечной недостаточностью. Сердечникам обязательно нужно проконсультироваться у лечащего врача, сколько жидкости можно выпивать в сутки, напомнили в центре общественного здоровья Карелии.