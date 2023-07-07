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Айсберг, редис, огурец и не пить бесконтрольно: жителям Карелии рассказали, что поможет в жаркий день

Новости. Общество
08:20, 10 Июля 2023
фото: Центр общественного здоровья Карелии / ВК

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"Если человек пьет воду или другие напитки бесконтрольно, это может привести к повышению артериального давления", - сообщили в паблике центра общественного здоровья Карелии.

Как рассказали специалисты, в жару усиленно работает система терморегуляции организма, растет нагрузка на кровеносные сосуды.

У людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями растет риск обострений. 

 Состояние может ухудшиться из-за нарушения питьевого режима, сообщили в паблике.

Специалисты роекомендуют не пить ледяную воду и  сладкую газировку. Минеральная вода без газа и  напитки комнатной температуры будут гораздо эффективнее.

Норма воды в жаркий день – 3,5 литра в сутки. При физической работе – четыре литра.

Полезно есть свежие фрукты, овощи и ягоды. Лучше всего от обезвоживания помогут сельдерей, томаты, огурцы, редис, салат айсберг, кабачки.

В паблике посоветовали отказаться от алкоголя, риса, консервов и снеков (они притягивают воду).  Арбуз и дыня содержат много воды, но в них много сахара, поэтому их потребление стоит ограничить, отметили в паблике.

Если человек пьет воду или другие напитки бесконтрольно, это может привести к опасному повышению артериального давления, уточнили медики. 

Возможно и более грозное последствие - отек легких у людей с сердечной недостаточностью. Сердечникам обязательно нужно проконсультироваться у лечащего врача, сколько жидкости можно выпивать в сутки, напомнили в центре общественного здоровья Карелии.

 

 
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