Айтишники создадут 3D-модель памятника князю Ярославу Всеволодовичу в Сортавале

Уменьшенную копию будут продавать в качестве сувениров туристам.

IT- специалисты создадут 3D-модель памятника князю Ярославу Всеволодовичу. Об этом на своей странице сообщил глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

«Объект уже отснят с помощью квадрокоптера. Т. е. была сделана подробная фотосъемка объекта в нескольких проекциях при одновременной точной „привязке“ кадра к определенным координатам. Впоследствии сотни полученных таким образом снимков обрабатываются и сводятся воедино — в полноценную и весьма точную трехмерную компьютерную модель», — написал Сергей Крупин.

Отснятые данные специалисты используют для создания уменьшенной копии памятника, которая станет символом Сортавалы. Ее будут продавать в виде сувенирной продукции туристам.

Ранее сообщали, что фильм из Сортавалы вошел в программу кинофестиваля «Мост» в Крыму.