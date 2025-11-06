Академический хор ПетрГУ завоевал две медали на III Дальневосточной хоровой олимпиаде

Николай Маташин рассказал о планах на сезон. Это реализация проекта «Хором едины». Он объединяет коллективы из разных регионов. В прошлом году творческая встреча прошла в Петрозаводск. Приехали хоры из Москвы, Санкт-Петербурга и Гатчины. В этом году концерт пройдет в Санкт-Петербурге. В марте коллектив ждет исполнение Мессы G-dur Ф. Шуберта с симфоническим оркестром Карельской государственной филармонии. В сотрудничестве с Центром национальных культур хор выиграл грант «Электрохор» на запись хоровой музыки в необычном современном звучании.

— Мы давно хотели подружиться с хором ДВФУ и теперь надеемся, что и они посетят нас с ответным визитом, — говорит руководитель хора.

Участникам удалось посмотреть и основные достопримечательности Владивостока, посетить пляжи и маяки, забраться на смотровые площадки, побывать в кампусе ДВФУ (где собственно и проходили все конкурсные мероприятия). Попробовали и дальневосточную кухню.

— С гордостью делимся радостной новостью: наш хор завоевал две золотые медали на Дальневосточной хоровой олимпиаде в номинациях «Духовная музыка» и «Смешанные хоры».Мы не стали абсолютными чемпионами, но количество комплиментов, аплодисментов и искренних слов поддержки и восхищения от жюри, коллег и слушателей — лучшая награда. Наше исполнение действительно нашло отклик в сердцах. Для любого коллектива конкурс в начале сезона — это серьезный вызов, но мы справились, — рассказал Николай Маташин.

Коллектив вернулся с двумя золотыми медалями в номинациях «Смешанные хоры» и «Духовная музыка». Как рассказал художественнный руководитель и главный дирижер Академического хора ПетрГУ Николай Маташин, в конкурсе приняло участие более 90 хоров со всей страны, а также представители КНР.

