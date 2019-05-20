Академия танца из Петербурга приедет в Карелию искать таланты

К просмотру 2 июня приглашаются дети 6-12 лет, сообщили в правительстве Карелии.

Санкт-Петербургская "Академия танца Бориса Эйфмана" ищет юных талантливых танцоров в Петрозаводске, чтобы предоставить им возможность поступить в Академию и получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку по инновационной системе.

По окончании Академии танца Б. Эйфмана выпускникам выдается диплом о среднем профессиональном образовании "Артист балета, преподаватель".

"Выездные просмотры позволяют родителям реально оценить перспективы ребенка, наличие природных данных для профессионального обучения хореографическому искусству. А для Академии это возможность выявить наиболее одаренных детей, которые со временем смогут продолжить выдающуюся историю российского балета", – отметила заведующая отделением по набору Академии танца Ирина Астапенкова.

К просмотру приглашаются дети 6-12 лет. Просмотр пройдет 2 июня в 13.00 в студии "Русский балет" на ул. Лососинская, 9.



Форма одежды: купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли. Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка (гибкость, растяжку, подъем стопы, выворотность).

Запись на сайте Академии и по телефону: +79114001935.



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