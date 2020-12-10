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Академик назвал самых опасных распространителей коронавируса в России

Новости. Общество
19:10, 11 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Самые опасные распространители коронавируса в России — это те носители инфекции, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми в течение длительного времени.

Об этом в интервью Ленте.ру рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

"Это люди, которые распространяют вирус в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха, где нет обеззараживания, где не соблюдается социальная дистанция и где никто не носит средства индивидуальной защиты. Классический пример — общественный транспорт", — сказал Горелов, отвечая на вопрос, кто является главными суперраспространителями инфекции.

По мнению Горелова, суперраспространителем носителя вируса делают не особенности организма, а условия, в которых он находится.

"Это результат несоблюдения основного правила: болен — останься дома, — отметил академик. — Если у человека тяжелая форма, он кашляет постоянно, то и вероятность заразиться от него возрастает. Но в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного".

Также, говоря о суперраспространителях, Горелов отметил, что первый из них появился в Южной Корее. "Там женщина пришла в церковь и заразила 1200 человек. Это удалось отследить по мобильным телефонам. И такие ситуации периодически происходят", — рассказал академик.

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Комментарии

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театральный критик
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Гость
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