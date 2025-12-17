Академик Онищенко рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости гриппом

Эксперт оценил эпидемиологическую обстановку в стране и озвучил прогноз на следующий год.
Пик заболеваемости гриппом в России ожидается в январе и феврале 2026 года, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, ранее главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
— Пика ещё нет, он ещё не достигнут… После новогодних каникул, отпусков и праздничных дней рост [заболеваемости] придётся у нас уже на январь, февраль, — объяснил ситуацию эксперт.
Ранее Онищенко заявил, что в России и мире отсутствует угроза пандемии гриппа, в том числе гонконгского.
— В целом и в стране у нас, и в мире на сегодняшний день подъем заболеваемости развивается по типу умеренного эпидемиологического подъёма. Пандемии нет, — заключил академик на пресс-конференции, проходившей в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Как уточнили «Столице на Онего» в Управлении Роспотребнадзора Карелии, гонконгским назвается сезонный ггрипп АH3N2. Впервые штамм был зафиксирован в 1968 году в Гонконге, и быстро распространился по всему миру, получив соответствующее название. От пандемии, спровоцированной этим вариантом гриппа, в 1968–1970 годах умерло от одного до четырех миллионов человек по всему миру. С тех пор он регулярно возвращается в виде сезонных вспышек, меняя отдельные свойства, но сохраняя общую структуру.
Напомним, в Карелии также регистрируются случаи гриппа. Из-за роста заболевших на карантин закрыты 48 классов в 16 школах Пудожского, Прионежского, Кондопожского районов и Сортавалы.