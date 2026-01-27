Академик РАН рассказал, когда человечество будет готово к первому полету на Марс

Директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович оценил перспективы освоения Красной планеты.

Первую пилотируемую миссию на Марс человечество сможет совершить на рубеже 2040-х годов, заявил в интервью «Российской газете» директор Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Анатолий Петрукович.

— Надо отработать технологии, технику, создать сверхтяжелые ракеты, понять, как человек существует в межпланетном пространстве. Если в 2030-х годах освоим Луну человеком и технику всю создадим, то где-то на рубеже 2040-го уже можно собираться на Марс, — рассказал он.

Ранее в NASA сообщили, что запуск первой за последние 53 года лунной миссии Artemis II по неизвестным причинам переносится с февраля на март. При этом стартовое окно (период времени, подходящий для запуска космической ракеты — прим. ред.) будет открыто только в течение пяти дней — с 6 по 9 и 11 марта.

Согласно прогнозам, длительность полета составит 10 суток. За это время астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер Кристина Кох и их канадский коллега Джереми Хансен совершат облет вокруг спутника Земли и проведут испытания систем нового корабля Orion.