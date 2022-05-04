Аккредитационно-симуляционный центр для студентов медколледжа готовится к открытию в Петрозаводске (ФОТО)

В Карелии внедряются современные мировые стандарты оценки качества подготовки медицинских специалистов, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков рассказал, что в столице Карелии на базе Петрозаводского медицинского колледжа создается аккредитационно-симуляционный центр, где выпускники будут сдавать экзамены в условиях, максимально приближенных к тем, с которыми они столкнутся на практике.

«Сегодня побывал в медколледже и посмотрел, как идёт создание нового подразделения. Оно создаётся в корпусе на ул. Перттунена. В 2019 году мы специально передали это здание из Паллиативного центра медколледжу. Сейчас здесь проводятся ремонтные работы, утверждён список необходимого оборудования», — написал министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По его словам, создавая такой аккредитационно-симуляционный центр в столице Карелии, мы внедряем современные мировые стандарты оценки качества подготовки медицинских специалистов, так как выпускники медицинских колледжей и вузов в Европе уже давно сдают экзамены или повышают квалификацию подобным образом.

«В большинстве регионов России аккредитационно-симуляционные центры были созданы ещё в 2015 году, — отметил Охлопков. — И если у нас не будет такого центра, то выпускников придётся отправлять в другие регионы».

В ходе рабочей поездки Михаил Охлопков поставил задачу открыть аккредитационно-симуляционный центр в опережающем режиме, не к сентябрю, а уже в конце июля или начале августа этого года.

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