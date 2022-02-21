Аккредитационно-симуляционный центр создадут при медколледже по поручению главы Карелии

По поручению главы Карелии при Петрозаводском медицинском колледже будет создан аккредитационно-симуляционный центр.

При Петрозаводском базовом медицинском колледже создадут аккредитационно-симуляционный центр. Соответствующее поручение дал глава Республики Карелия. Средства на его создание были предусмотрены в недавних поправках в региональный бюджет, которые внёс Артур Парфенчиков. Об этом сообщает управление пресс-службы главы Республики Карелия.

В пятницу, 25 февраля, руководитель региона встретился с руководством учебного заведения, чтобы осмотреть основной корпус медколледжа на улице Советской. В прошлом году в рамках национального проекта «Образование» там открыли мастерские нового типа. Это аудитории, оборудованные для занятий по лечебному делу, лабораторному медицинскому анализу, а также по фармацевтике, медицинскому и социальному уходу. Первые занятия в них прошли в этом учебном году.

В девяти аудиториях воссозданы условия реальной рабочей обстановки – оборудованы аптечный пункт, ФАП, лаборатория, дневной стационар, хоспис и даже медико-социальный уход на дому.

В современных мастерских студенты оттачивают навыки практической работы — подготовку и проведение широкого спектра анализов, реабилитацию пациентов, перенесших тяжелые заболевания, прием взрослых и детей в фельдшерско-акушерском пункте, отпуск лекарств и другие умения. Похожие кабинеты создадут и в аккредитационно-симуляционном центре.

«Здесь всё приближено к естественным условиям: мы видим современные манекены, множество различных тренажеров. Это говорит о возможности для качественной подготовки специалистов. Жители республики должны быть уверены — мы уделяем среднему звену здравоохранения особое внимание. Важным шагом в этом направлении станет открытие и нового центра, на который мы выделили средства из бюджета республики», — отметил Артур Парфенчиков.

Новый корпус медколледжа находится на улице Перттунена. Двухэтажное здание, ранее принадлежавшее Центру паллиативной помощи, передали медколледжу в 2019 году. Для его ремонта уже готова проектно-сметная документация, она прошла экспертизу. В ближайшее время будет объявлен аукцион. Подготовлен и список оборудования, которое необходимо приобрести. Сейчас в здании проведен демонтаж внутренних помещений. Сдать объект планируют к началу следующего учебного года.

В аккредитационном центре выпускники медколледжа будут сдавать экзамены, демонстрируя свои практические навыки в приближенных к реальным условиях. Для этого внутри оборудуют площадки по нескольким направлениям.

Новый тип оценки качества подготовки медицинских специалистов проводится по аналогии с тестированием в странах Европы: такую аккредитацию сегодня проходят все выпускники медколледжей и мединститутов. Тестирование на базе центра будут проводить и для специалистов, проходящих профессиональную переподготовку.

Оценку навыкам выпускников дадут эксперты, которые будут следить за каждым их действием. При этом тестируемый не сможет контактировать с экзаменаторами, преподавателями и однокурсниками. Всё это необходимо для того, чтобы удостовериться в готовности выпускника к работе. После сдачи такого экзамена выпускника внесут в федеральный регистр медработников. Любой работодатель увидит, что специалист допущен к практической деятельности.

Сегодня в Петрозаводском базовом медицинском колледже обучают около 1400 студентов. В 2021-м году состоялся самый крупный набор за много лет, поскольку республика остро нуждается в медицинских кадрах. Новый аккредитационный центр позволит ещё большему числу студентов оттачивать свои навыки в приближенных к реальным условиях.