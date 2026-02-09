Актер Олег Романов возглавил Союз театральных деятелей Карелии

Напомним , что Снежана Савельева руководила Союзом 10 лет. За это время правлением проведены девять конкурсов Республиканской театральной премии «Онежская маска» и поставлены девять церемоний, привлёкших в театр новых зрителей, и семнадцать Театральных школ «Твой выход». Восстановлены творческие и дружеские связи между артистами разных театров, «Дом актёра» стал полноценной репертуарной площадкой.

Добавим, что ближайшим мероприятием Карельского отделения СТД РФ станет проведение XXIV Республиканской театральной премии и фестиваля «Онежская маска». Смотр спектаклей пройдёт с 21 по 29 марта и завершится 30 марта церемонией награждения на сцене Музыкального театра Карелии.

— В прениях выступила народная артистка Карелии Людмила Баулина. Она предложила создать Молодёжный совет при правлении и проект наставничества, где мастера сцены могли бы учить молодёжь и передавать свой опыт. Оба предложения внесли в протокол конференции, — рассказали в организации.

Главной интригой концеренции стали выборы нового председателя. Было выдвинуто две кандидатуры — действующего председателя СТД Снежаны Савельевой и актера Театра кукол Олега Романова. В итоге последний набрал более двух третей голосов — 41 голос из 59 возможных. Снежана Савельева стала его заместителем. Председателем Контрольно-ревизионной комиссии единогласно был выбран хореограф, заслуженный артист Карелии Олег Щукарёв. Также определился состав комиссии и правления. Новым членам посоветовали особенно обратить внимание на работу с ветеранами сцены и сбор взносов.

Новый председатель СТД выбран на пять лет, уточнили в организации. Тайное голосование прошло сегодня на IX Отчетно-выборной конференции Карельского отделения Союза театральных деятелей России.

